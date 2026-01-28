Benevento, settore giovanile: l'under 16 ospita il Campobasso all'Avellola Trasferte a Latina per le formazioni under 17 e 15 allenate da Schiavi e Festa

Scenderanno in campo tutte domenica le under del Benevento Calcio. All'Avellola sarà di scena soltanto la formazione under 16, reduce dal pareggio rimediato in casa del Monopoli. La squadra di Leone ospiterà tra le mura amiche i pari età del Campobasso, per cercare di tornare sin da subito alla vittoria. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. Insidiose trasferte, invece, per le under 17 e 15 che saranno di scena a Latina. La formazione allenata da Festa darà il via alle danze alle 13, poi sarà la volta dei ragazzi di Schiavi che scenderanno in campo alle ore 15.

Settore giovanile, le classifiche

Under 17: Ternana 31, Benevento 30, Guidonia Montecelio, Gubbio 29, Ascoli 27, Perugia 26, Latina 25. Casertana 22, Pineto 21, Campobasso 15, Sambenedettese e Pianese 10, Cerignola 6 e Foggia 5

Under 16: Benevento 29, Monopoli 23, Sorrento 20, Giugliano 20, Campobasso 19, Latina 15, Pineto 14, Casertana 13, Casarano 12, Picerno e Team Altamura 9

Under 15: Benevento 42, Perugia 39, Ternana 28, Gubbio 27, Campobasso 26, Latina 25, Cerignola 24, Guidonia 19, Sambenedettese 18, Ascoli 17, Casertana 14, Pineto 13, Pianese 9 e Foggia 4