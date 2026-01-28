Benevento, Acampora, Agazzi, Pinato e Viviani si svincolano

Gennaro Acampora, Davide Agazzi, Marco Pinato e Mattia Viviani saranno presto svincolati dal Benevento. Il Collegio arbitrale della Figc ha accettato il lodo dei quattro giocatori e del Benevento di risolvere anticipatamente il contratto in essere. Il Benevento pagherà i loro stipendi fino a tutto il 27 gennaio 2026. Ma la società giallorossa continuerà il suo contenzioso giuridico con i quattro giocatori, ritenendo di essere dalla parte della ragione in tutta la lunga vertenza in atto dall'estate.
Per la cronaca anche questa mattina i quattro si sono allenati con la prima squadra all'impianto Avellola. Cn la risoluzione del contratto i quattro ormai ex giallorossi potranno accasarsi dove vorranno con una nuova squadra.