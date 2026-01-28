La finale di Coppa Italia è un affare solo del girone meridionale Si sono qualificate per l'ultimo atto il Potenza ed il Latina

Potenza ai rigori, dopo che la Ternana aveva pareggiato i conti vincendo 1 a 0 al Vioviani, Latina vittorioso sul Renate (2--1): la finale di Coppa Italia è tutta del girone C di Lega Pro. Questo vuol dire che una delle due contendenti entrerà direttamente nella fase dei play off nazionali (clienti sconodi per tutti) e quello che più conta nel girone C ci sarà lo spazio per una squadra in più alla lotteria finale. Non si conteggerà più fino alla decima, ma ai play off nel girone C accederà anche l'undicesima. Lo ricordiamo, le qualificate alla fase finale del post campionato sono 28, vale a dire le 9 classificate dal secondo al decimo posto, più la vincente della Coppa Italia. Ovvio che se il Latina, che occupa le posizioni di coda, dovesse finire fuori dai play off, sarà l'undicesima del girone C e saranno qualificate quelle fino al decimo posto. Come dire che sempre un posto in più sarà appannaggio del girone meridionale.

Le gare di andata e ritorno della finalissima sono in programma per il 18 marzo e il primo aprile.