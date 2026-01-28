"Comune ha pagato Trotta, presto gli stipendi: ritardi dovuti a un quiproquò" La dichiarazione dell'assessore ai Trasporti. Ambrosone sull'ipotizzato mancato accredito

"Dal 9 dicembre al 22 gennaio, il Comune di Benevento ha corrisposto a Trotta bus 900mila euro, comprensivi del rateo contratto di servizi Tpl di novembre 2025, comprese i servizi cimiteriali per le giornate dei defunti e i servizi per contrade fino a settembre 2025 : da parte dell'Amministrazione massimo rigore, massima tempestività e nessuna inadempienza", lo chiarisce in una nota l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

"Tuttavia per il pagamento del salario di gennaio, si è verificato un quiproquò sulla visualizzazione materiale da parte della società Trotta rispetto all' accredito bancario fatto correttamente dal comune di Benevento. Dopo approfondimenti tecnici, il problema si è risolto e Trotta ha riscontrato che le somme sono state materialmente erogate dal Comune. L'azienda ha garantito, che subito dopo delle semplici operazioni di trasferimento liquidità sul conto bancario, gli stipendi saranno erogati tra le giornate odierna o al massimo di domani 29 gennaio", conclude Ambrosone.