Il consigliere regionale Pellegrino Mastella incontra la Rettrice Moreno Lavoro di sinergia per lo sviluppo del territorio

Si è tenuto questa mattina, presso la sede dell’Ateneo in piazza Guerrazzi, un proficuo incontro istituzionale tra il Consigliere regionale Pellegrino Mastella e la Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Prof.ssa Maria Moreno.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo volto a rafforzare il dialogo tra le istituzioni regionali e il mondo accademico, con l’obiettivo di promuovere una sinergia concreta sui principali temi di interesse territoriale.

Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata riservata al miglioramento dei servizi di trasporto per gli studenti e al potenziamento del Corso di Laurea in Medicina, due pilastri fondamentali per favorire lo sviluppo del sistema universitario sannita e per sostenere la crescita sociale ed economica dell’intero territorio.

Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni, con la volontà di sviluppare una visione strategica ampia e integrata, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di rilancio culturale e formativo della città e della provincia.

«Il sistema universitario, quando pienamente inserito nel contesto territoriale di riferimento, rappresenta un fattore competitivo decisivo, in grado di generare ricchezza, innovazione e occupazione - è stato sottolineato nel corso dell’incontro - perché consente al tempo stesso di trattenere i talenti locali e di attrarre nuove risorse».

Una città che può contare su un’Università radicata e attenta ai bisogni della comunità cresce in maniera esponenziale, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale.

L’impegno congiunto tra istituzioni e mondo accademico, pertanto, si configura come un tassello essenziale per la costruzione di un futuro dinamico e sostenibile per Benevento e l’intero territorio sannita.