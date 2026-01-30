Tifosi a Caavaggio già in 400 e Floro vuole regalare loro una vittoria Il numero potrebbe essere già superiore, i residenti al Nord possono andare anche in tribuna

Questa mattina erano 371 i biglietti staccati per i tifosi giallorossi che affolleranno il settore ospiti del piccolo impianto di Caravaggio. Già da ora semnbra opportuno conteggiare un numero ancora maggiore, perchè chi risiede lontano da Benevento ha potuto acquistare anche un tagliando di tribuna. Per cui il conteggio risulta più difficile e il numero potrebbe dilatarsi anche oltre quello che viene considerato per il settore ospiti.

E' scontato comunque che il Benevento giochi questa partita praticamente in casa. Suggestive le parole di Floro Flores sulla presenza massiccia di tifosi sanniti allo stadio bergamasco: “Magari ci mettessero in un girone del Nord, faremmo sempre questi numeri”. In realtà “basterebbe” che la squadra giallorossa tornasse in serie B per ricominciare ad ospitare in ogni stadio del settentrione un buon numero di tifosi giallorossi del Nord. “Sapete qual è il mio sogno – ha commentato Floro – quello di rivedere lo stadio pieno, come mi è capitato di vederlo svariate volte in passato. Speriamo comunque di poter regolare a tutta questa gente che ci vedrà a vedere una bella vittoria”.