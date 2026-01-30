Paduli in piena crisi idrica: ecco il piano Il Comune annuncia interveni concreti per superare l'emergenza

In piena crisi idrica, come già preannunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Paduli ha messo in campo una serie di iniziative concrete finalizzate al miglioramento della situazione e alla tutela dei sacrosanti diritti dei cittadini.

Innanzitutto la garanzia dall'Alto Calore che saranno evitate chiusure notturne, e l'ottenimento di una maggiore portata d’acqua, risultato di fondamentale importanza che consentirà, dopo oltre dieci anni, di evitare che al calar del buio non manchi una risorsa primaria.

Parallelamente, la prossima settimana è previsto un incontro presso l’EIC con il coordinatore provinciale Pompilio Forgione e i sindaci dei Comuni di Buonalbergo e Sant’Arcangelo Trimonte, finalizzato alla completa riqualificazione di un pozzo che dovrà garantire in maniera esaustiva la fornitura idrica alle contrade alte del paese, in particolare Piana Ferrara, San Giuseppe e Pianella.



Nei prossimi giorni, inoltre, l’Amministrazione darà esecuzione a un finanziamento di 400mila euro, destinato alla riqualificazione della rete idrica nella zona alta del centro abitato, con particolare riferimento all’area di via Convento, intervento atteso da tempo e ritenuto strategico per la riduzione delle criticità.

Infine, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, il Comune ha previsto l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto di cisterne, così da offrire un ulteriore supporto alle famiglie maggiormente esposte ai disagi causati dall’emergenza idrica.



«Continuiamo a lavorare con determinazione – dichiara il sindaco di Paduli Mimmo Vessichelli – per affrontare e superare una situazione complessa, con interventi strutturali e soluzioni immediate, mettendo sempre al centro le esigenze e i diritti dei cittadini di Paduli».