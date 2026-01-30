Primavera, mister De Angelis e D'Ambrosio sicuri: "Pronti a sfidare l'Ascoli" Le parole del tecnico del Benevento e del difensore alla vigilia del match con i marchigiani

È tutto pronto all’Avellola per la sfida tra Benevento e Ascoli, in programma domani alle ore 11:30 e valida per la 17a giornata del campionato Primavera. La formazione allenata da De Angelis guarda con ambizione la classifica: l’obiettivo è consolidare la presenza in piena zona play off e provare ad avvicinare ulteriormente il secondo posto, attualmente occupato dal Pescara, che sarà impegnato nella delicata trasferta contro il Bari. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso ha sottolineato con soddisfazione il percorso di crescita del gruppo: "La crescita mi sta impressionando, ogni singolo sta crescendo" ha dichiarato De Angelis, evidenziando il lavoro quotidiano svolto dalla squadra. Sull’avversario, l’allenatore ha messo in guardia i suoi: "L’Ascoli ha dei calciatori di spessore e di prospettiva, è una squadra molto quadrata. Nonostante abbia vinto una volta negli ultimi mesi, è riuscita più volte a mettere in difficoltà gli avversari, subendo poco e proponendo anche un buon calcio". Sulla stessa linea anche il difensore D’Ambrosio, che si aspetta una gara tutt’altro che semplice: "L’Ascoli sarà una battaglia, in questo campionato ogni partita è importante. Dobbiamo giocare ogni gara come se fosse una finale per raggiungere i nostri obiettivi". Il centrale giallorosso ha poi ribadito la voglia del gruppo di continuare a migliorarsi: "Vogliamo fare sempre meglio e dare il massimo per questo campionato".