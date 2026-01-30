Primavera, all'Avellola il Benevento affronta l'Ascoli: i dettagli del match

È la vigilia del match tra Benevento e Ascoli, valido per la 17a giornata del campionato Primavera. I giallorossi, reduci dalla vittoria conquistata in casa del Crotone, cercheranno il bis all'Avellola contro la formazione marchigiana. I bianconeri sono in fiducia, grazie alla vittoria casalinga ottenuta con il Cosenza col punteggio di 3-0. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. La squadra di De Angelis ha il chiaro obiettivo di consolidarsi in piena zona play off, insidiando il secondo posto occupato dal Pescara che sarà impegnata col Bari.
Primavera 2, il programma della 17a giornata:
Benevento-Ascoli
Cosenza-Palermo
Empoli-Crotone
Perugia-Catanzaro
Pescara-Bari
Salernitana-Pisa
Spezia-Avellino
Ternana-Monopoli
Primavera 2, la classifica
Empoli 34
Pescara 30
Benevento 28
Perugia 27
Spezia 26
Pisa 23
Avellino 23
Catanzaro 22
Ternana 22
Bari 21
Ascoli 19
Cosenza 19
Monopoli 18
Salernitana 17
Palermo 13
Crotone 6