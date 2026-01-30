Primavera, all'Avellola il Benevento affronta l'Ascoli: i dettagli del match I giallorossi di De Angelis ospitano i marchigiani per consolidarsi in zona play off

È la vigilia del match tra Benevento e Ascoli, valido per la 17a giornata del campionato Primavera. I giallorossi, reduci dalla vittoria conquistata in casa del Crotone, cercheranno il bis all'Avellola contro la formazione marchigiana. I bianconeri sono in fiducia, grazie alla vittoria casalinga ottenuta con il Cosenza col punteggio di 3-0. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30. La squadra di De Angelis ha il chiaro obiettivo di consolidarsi in piena zona play off, insidiando il secondo posto occupato dal Pescara che sarà impegnata col Bari.

Primavera 2, il programma della 17a giornata:

Benevento-Ascoli

Cosenza-Palermo

Empoli-Crotone

Perugia-Catanzaro

Pescara-Bari

Salernitana-Pisa

Spezia-Avellino

Ternana-Monopoli

Primavera 2, la classifica

Empoli 34

Pescara 30

Benevento 28

Perugia 27

Spezia 26

Pisa 23

Avellino 23

Catanzaro 22

Ternana 22

Bari 21

Ascoli 19

Cosenza 19

Monopoli 18

Salernitana 17

Palermo 13

Crotone 6