Il Benevento "allena" la vittoria Floro fedele al motto di Velasco: "Per avere la mentalità vincente, bisogna vincere"

Si può allenare la vittoria? Può sembrare un sofisma, ma crediamo di sì. Provate ad assistere ad uno degli allenamenti del Benevento, quelli che si concludono con una serie infinita di partitine. Si gioca su metà estensione del campo, negli spazi stretti per abituarsi alla rapidità. E durano poco. Cinque minuti o giù di lì. Il tempo di cambiare campo e si ricomincia.

Chi ha perso cerca la rivincita, perché altrimenti sull'altro versante partono gli sfottò. E quelli non si sopportano. Monticciolo fischia forte e ricomincia la battaglia. Alla ricerca di quella vittoria che prima non si è colta. Non è una partita di campionato, ma è come se lo fosse. Anzi di più. E dal campo non si esce finché non c'è stato un vincitore.

La mentalità vincente

Dice Julio Velasco, uno che di vittorie se ne intende: “Spesso mi chiedono come si fa ad avere la mentalità vincente. Semplice – rispondo – per avere la mentalità vincente, bisogna vincere”.

E' quello che fa il Benevento, che si allena a vincere. Perché in campo si va sempre per ottenere qualcosa, magari in principio solo per migliorarsi, ma quasi sempre poi per cogliere la vittoria, che si tratti di partitine di allenamento o di sfide di campionato. Se si riesce a vincere ci sarà l'entusiasmo giusto per puntare subito un altro obiettivo, se si perde, la sconfitta deve essere lo stimolo più grande per la prossima opportunità.

Il rendimento costante

Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma quando ci si ritrova in un campionato come quello della serie C meridionale in cui si lotta punto a punto per il primato bisogna attivare ogni neurone perché si giunga all'obiettivo che ci si è prefissi. Il Benevento, così come il Catania, sa di non poter sbagliare un colpo. Lo dice sempre anche Mimmo Toscano: “E' un campionato che si deciderà grazie alla costanza di rendimento”. Chi non avrà cali di tensione potrà tagliare il traguardo ambito della promozione diretta in serie B.

La felicità di Floro Flores

E' per questo che il Benevento e Floro Flores hanno scelto la strada più adatta per ottenere ciò che vogliono: allenarsi col sorriso sulle labbra, cercando sempre la vittoria, anche nelle partitine d'allenamento. Il giovane tecnico napoletano ama un calcio spensierato e propositivo e dice di essere felice così. Sottolinea che la prima cosa che gli ha chiesto la società è stato quella di rendere tutti felici. Che lui e i suoi ragazzi fanno il mestiere più bello del mondo e che stare insieme col sorriso è la cosa più piacevole che si possa fare. Prendiamo ancora in prestito Julio Velasco, a cui Floro sembra ispirarsi: “Io sono ottimista e voglio ottimismo – dice il “guru” di La Plata - non conosco allenatori che vincono e sono pessimisti. Perché il pessimismo si trasmette e impedisce di cambiare. La parola chiave è: fiducia”.

E' per questo che il Benevento si allena divertendosi, sempre e solo per vincere. Negli allenamenti, nella partita, nella vita.