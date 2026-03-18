Under 17, il gol realizzato con la Primavera dà slancio a De Benedetto Momento positivo per l'attaccante del Benevento Calcio

È un buon momento per Francesco De Benedetto. L'attaccante giallorosso, che milita nella formazione under 17, è reduce da giorni importanti. Sabato scorso, complice la pausa del campionato di appartenenza, è stato convocato da mister De Angelis per dare man forte alla formazione Primavera. De Benedetto è stato inserito nel secondo tempo, quando il Perugia era in vantaggio di una rete. De Benedetto ha sfruttato al massimo l'occasione che gli è stata concessa, mettendo a segno il gol del definitivo 2-2 su assist di Battista. Quest'oggi, inoltre, De Benedetto ha figurato con la Rappresentativa di Serie C, insieme all'altro giallorosso Jerradi, nel test amichevole giocato e vinto contro il Torino. Insomma, De Benedetto vuole proseguire questo momento, ma allo stesso tempo tiene alta la concentrazione, insieme a tutti i suoi compagni di squadra. Per la formazione guidata da Schiavi, l'obiettivo è agganciare la zona play off: il quarto posto dista soltanto due punti e domenica è in programma il confronto con la Ternana, compagine che occupa la terza piazza della classifica.