Potenza-Latina: stasera c'è la finale di Coppa Italia Appuntamento alle 20,30. Viviani col sold out, ci saranno anche 400 pontini

L'appuntamento è per stasera alle 20,30. C'è la finale d'andata della Coppa Italia di Lega Pro tra Potenza e Latina. Il "Viviani" regalerà un gran bel colpo d'occhio: c'è il sold out e anche di più, visto che sono stati messi in vendita anche altri pochi biglietti aggiuntivi e sono stati subito venduti.

Il numero dei presenti andrà oltre i 5.000 con 400 tifosi pontini nella curva ospiti. Lasfida che rappresenta una pagina storica per il club rossoblù di casa perchè è la prima finale di Coppa Italia della sua storia. Il Latina invece ne ha già giocata una e l'ha vinta nel 2013: l'altra finalista era il Viareggio, il tecnico dei pontini era Fabio Pecchia.

I favori del pronostico vanno sicuramente alla squadra di De Giorgio per questa prima finale in terra lucana, ma i pontini allenati dal flegreo Gennaro Volpe (e coadiuvato dall'ex giallorosso Cisco Guida) può dire la sua in previsione della sfida di ritorno a Latina.