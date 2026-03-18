UIL FP Benevento: eletto il nuovo Segretario Territoriale Giovanni De Luca Eletta anche la nuova segreteria territoriale

Si è svolto il primo congresso territoriale della UIL FP Benevento, un importante momento di confronto e partecipazione che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti e delegati del comparto pubblico. Al termine dei lavori congressuali, è stato eletto Segretario Territoriale della UIL FP Benevento Giovanni De Luca, chiamato a guidare l’organizzazione sindacale nel prossimo mandato.

Contestualmente, è stata definita la nuova segreteria territoriale così composta: • Pellegrino Intorcia – Segretario Organizzativo • Luigi Maria Porrino – Segretario • Angelo Russo – Segretario • Cosimo Gisoldi – Segretario • Veronica De Lorenzo – Tesoriera.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e sanitario, tra cui: la Direttrice Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa, il Dirigente delle Risorse Umane del Comune di Benevento, Gennaro Santamaria, la Presidente dell’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche), Francesca Olivieri Presenti inoltre i rappresentanti della UIL FPL Napoli e Campania, Annibale Di Bisogno e Lello Nota, e il Segretario Confederale UIL Campania, Vincenzo Martone.

Il congresso ha rappresentato un momento fondamentale per delineare le future linee programmatiche della UIL FPL Benevento, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori del pubblico impiego e dei servizi alla persona, promuovendo al contempo il dialogo con le istituzioni e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il neo Segretario Territoriale Giovanni De Luca, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di un sindacato vicino ai lavoratori, capace di ascoltare le esigenze del territorio e di affrontare con determinazione le sfide future.