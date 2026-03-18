Primavera, Battista: "Continuiamo a dare il massimo". Poi elogia Mandato Le parole dell'attaccante del Benevento che ha messo in risalto le prestazioni del compagno

Sta rientrando gradualmente a pieno ritmo, dopo che un infortunio gli ha minato la continuità in questa stagione. Vincenzo Battista è stato protagonista nel corso del match tra le formazioni Primavera di Benevento e Perugia, realizzando un assist che ha permesso a De Benedetto di mettere a segno il gol del 2-2. L'attaccante giallorosso ha parlato così del momento della sua squadra: "Il pareggio è stato giusto? Non lo so, perché non sempre il calcio è giusto. È stata una partita con tanti episodi: due rigori a favore loro… purtroppo funziona così. Ci sono situazioni che possono compromettere una gara. Noi però dobbiamo guardare avanti e concentrarci sul nostro obiettivo. Credo che abbiamo fatto davvero un’ottima prestazione, tutti, dal primo all’ultimo. Per quanto mi riguarda, sto tornando: questa è la mia prima settimana in gruppo. Ho ancora qualche acciacco, ma sento di essere sulla strada giusta. Ci manca la vittoria, è vero, ma come ho detto sono gli episodi a fare la differenza. E quando girano male, possono cambiare tutto. Voglio anche ringraziare Mandato: tra i pali è una certezza in questo periodo. Spero continui così, e che anche noi proseguiamo su questa strada, perché lo meritiamo. Diamo sempre il massimo, e a volte è davvero ingiusto vedere partite sfuggirci così".