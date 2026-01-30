Provinciali: il PD sannita sosterrà il campo largo Piero De Luca: alleanza sul modello delle Regionali

«Interpretando la volontà politica dei rappresentanti istituzionali e partitici del PD Sannita, quale sviluppata nella serie di dibattiti e confronti di queste settimane congressuali, si è svolto nella mattinata di venerdì, 30 gennaio, un incontro con il segretario regionale, Piero De Luca, durante il quale, tra l’altro, è stato affrontato il tema delle elezioni provinciali fissate per il 28 febbraio 2026.

È da subito emerso un obiettivo condiviso: costruire una lista del Partito Democratico aperta, inclusiva e competitiva, capace di rappresentare tutte le sensibilità presenti nel Partito. Al contempo, l’on. Piero De Luca, apprezzando lo sforzo unitario prodotto, intende supportare questa nuova fase politica che prevede il ‘campo largo’, e ciascuno dei suoi protagonisti, come alleanza di riferimento. Coerentemente, in vista delle elezioni provinciali, il PD Sannita sarà impegnato per la costruzione di una maggioranza di centrosinistra sul modello che ha condotto alla conferma del governo della Campania.

Lavorare all’unità del Partito Democratico e dell’intero centrosinistra sarà il compito dei prossimi mesi, a partire dall’imminente competizione elettorale provinciale, con l’obiettivo anche nel Sannio di consolidare un fronte progressista alternativo alle destre".