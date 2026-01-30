Benevento, l'annuncio della Curva Sud: "A Caravaggio non ci saremo" La nota degli ultras giallorossi che hanno intentato una forma di protesta contro le squadre B

Contro l'Atalanta under 23 ci saranno più di 400 tifosi giallorossi, ma tra questi non saranno presenti i ragazzi della Curva Sud "A Modo nostro". Gli ultras giallorossi hanno annunciato la propria assenza a Caravaggio, per una forma di protesta contro le formazioni B. Di seguito, la nota emanata attraverso i profili social: "Domenica il nostro Benevento giocherà a Caravaggio contro l’Atalanta under 23. Noi non presenzieremo. La nostra è una posizione netta e chiara contro un sistema che ormai è in totale confusione da anni e che non ci rappresenta minimamente.Lo dicemmo fin dalla loro nascita, le squadre B saranno la pietra tombale su questa categoria che ormai di professionistico ha solo il nome. Un progetto costruito a tavolino, per fare spazio a società che hanno soldi e potere, e andando di conseguenza ad essere fiscalissimi contro piazze gloriose. Come si può permettere a queste squadrette che non hanno una storia, non hanno un seguito, non hanno le strutture di partecipare e giocare contro squadre che danno l’anima per continuare ad esistere. E se magicamente una di queste squadre si trovasse a vincere un campionato o a vincere un playoff, cosa succederebbe ?Cancelliamo tutto e rigiochiamo? Questo non è calcio. Un sistema che sta affossando lo sport in generale ,che pensa solo al potere e ad incassare di più.Noi invece pensiamo a portare avanti la nostra fede…ma sempre con coerenza e mentalità!".