Mastella ha ricevuto in visita il comandante dei Vigili del Fuoco Capolongo Condivisa la centralità di una costante cooperazione istituzionale

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricevuto, stamane a Palazzo Mosti, il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco Salvatore Angelo Capolongo.

Nel corso di un cordiale colloquio, al termine del quale il Sindaco ha fatto dono al Comandante di un volume sul monumento-simbolo della Città cioè l'Arco di Traiano, Mastella ha evidenziato l'insostuitibile importanza del Corpo dei Vigili del Fuoco, pilastro del sistema di sicurezza pubblica nel Paese, nella tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del paesaggio naturale e dei beni culturali della Città, nella prevenzione dei rischi da roghi, nell’organizzazione di importanti campagne educative e di sensibilizzazione. E’ stata condivisa la centralità di una costante cooperazione istituzionale tra il Comune e i Vigili del Fuoco, nel prioritario interesse della comunità cittadina.