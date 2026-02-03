Benevento, seduta a porte aperte: subito dentro Kouan Solite partitine infinite e grandi slanci tecnici. E tanti bei gol

La curiosità di poter vedere all'opera qualcuno dei nuovi arrivi e la bella giornata di sole, hanno invogliato un po' di gente questa mattina ad affollare la tribunetta dell'Antistadio Imbriani.

Floro Flores come sempre non ha fatto sconti a nessuno, neanche a Christian Kouan, che si è subito tuffato con entusiasmo nella sua nuova avventura giallorossa. In attesa che nel pomeriggio arrivi anche Raffaele Celia, questa mattina è stato lui l'attrazione per la gente. L'ex cosentino ha subito familiarizzato con i suoi nuovi compagni, ma è rimasto guardingo sugli esercizi svolti dal tecnico, che vanno compresi bene prima di poterli svolgere alla perfezione. Giocatore da battaglia, uno che non si tira mai indietro, disposto a ricoprire più ruoli nell'ambito del centrocampo, dal trequartista al mediano, con licenza anche di segnare. Per il Benevento un ottimo acquisto, tra l'altro diverso come caratteristiche a chi era già in rosa.

Prove di... fratellanza

Uno strano esercizio, quello con cui è iniziata la seduta. Tre gruppi a formare un cerchio, tenendosi l'un l'altro per mano, portando con sé il pallone che doveva essere recapitato in una cesta. Una prova più di fine psicologia che di tecnica, ma di grande suggestione. Ovvio che Kouan si sia subito inserito con entusiasmo tra i suoi nuovi compagni. Tutti presenti i giallorossi, fatta eccezione per Salvemini e Lamesta che hanno svolto un lavoro a parte facendo solo un po' di corsa. Gli altri si sono dedicati alle lunghe partitine negli spazi ristretti della metà campo.

Tanti bel gol, come sempre

Come sempre a tenere banco sono state le partitine, quelle infinite nelle quali deve esserci per forza un vincitore. Ha mostrato una condizione splendida ancora il giovane Raffaele Romano, che gioca con una facilità impressionante e che mostra di meritare un posto in squadra. Ma anche gli altri compagni non gli sono da meno. Da Carfora e Della Morte, per finire a Jacopo Manconi, che sente odore di rientro in squadra per venerdì sera contro il Picerno. L'attaccante milanese è in grandi condizioni e gioca con grande semplicità. Possibile che contro la squadra lucana tocchi a lui occupare uno dei due posti nel vertice avanzato della squadra.