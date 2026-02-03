Ragazza molestata, in aula lui chiede scusa a tutti: perizia psichiatrica Benevento. Disposta dal Gup nel rito abbreviato per un 48enne arrestato dalla Mobile

Sì al rito abbreviato condizionato all'esecuzione di una perizia psichiatrica sollecitata dalla difesa e sulla quale si era detto d'accordo il pm Patrizia Filomena Rosa. E' quanto deciso dal gup Salvatore Perrotta, che il 24 febbraio affiderà l'incarico dell'esame ad una specialista, ad Angelo M. , 48 anni, di Benevento, che nel luglio 2025 era stato arrestato dalla Mobile per tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza.

Difeso dall'avvocato Simona Barbone, l'uomo, che questa mattina ha chiesto scusa a tutti in aula, era finito in carcere in una indagine del pm Olimpia Anzalone su un episodio accaduto la sera del 12 giugno nella zona alta di Benevento, del quale aveva fatto le spese una 19enne, parte civile con l'avvocato Gianpiero De Cicco.

Secondo la ricostruzione, l'allora 47enne noto alle forze dell'ordine e con una storia di problemi psichiatrici per i quali è in cura, avrebbe dapprima rivolto un fischio alla ragazza, uscita di casa per raggiungere il fidanzato, poi espressioni pesantissime ed offensive, toccandosi i genitali.

La 19enne era scappata,era stata inseguita fino a quando era intervenuta una coppia alla quale la malcapitata aveva chiesto aiuto. Lui lo aveva bloccato mentre continuava a pronunciare le stesse frasi volgari, la moglie aveva dato l'allarme.