Ha sparato mentre lei saliva in auto. Ho fatto cazzata più grande della mia vita Benevento. Valentino in carcere, Giulia sta meglio. Ascoltata dal Pm e dai carabinieri

Le ha sparato tre volte dalla sua Opel Meriva mentre lei stava entrando in auto. Poi, mentre attendeva l'arrivo dei carabinieri, che di lì a poco l'avrebbero arrestato,avrebbe inviato un messaggio ad un suo congiunto. Ho fatto la cazzata più grande della mia vita, gli avrebbe detto con la voce rotta dal pianto.

Era consapevole di averla fatta grossa, molto grossa, Valentino, il 38enne vigilante che da ieri sera è nel carcere di contrada Capodimonte per il tentato femminicidio aggravato della moglie Giulia, 46 anni, dalla quale è di fatto separato da un paio di anni. Ha una nuova compagna, ora è in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà difeso dall'avvocato Angelo Leone.

Un dramma, anticipato da Ottopagine, per fortuna sfiorato, quello alla contrada Femmina Arsa di Paduli, al confine con S. Arcangelo Trimonte, che rimanda, probabilmente, alle problematiche conflittuali che accompagnano la rottura di un rapporto e il ricorso da parte della donna alla via giudiziaria, e che nulla ha a che fare, a meno di voli pindarici infettati dal luogocomunismo che purtroppo rimbalzano dalle tv, con il duplice delitto ( e un tentato omicidio) di Paupisi, sotteso da una situazione minata dalla salute psichiatrica dell'autore del terribile gesto.

Giulia, assistita dall'avvocato Gerardo Giorgione, è ricoverata al San Pio, oggi il pm Maria Dolores De Gaudio ed il capitano Giuseppe Friscuolo l'hanno ascoltata. Sta meglio, anche se la prognosi resta riservata ed i medici del San Pio non escludono un ulteriore intervento dopo quello con il quale le è stato sostituito il tratto dell'arteria ascellare sinistra reciso dai colpi di un fucile.

Valentino è un cacciatore, aveva l'arma con sé quando aveva raggiunto la casa nella quale aveva in precedenza vissuto, in una zona collinare che guarda verso la stazione in costruzione dell'Alta velocità.

Secondo una prima ricostruzione, Giulia stava salendo a bordo della sua Fiat Panda quando lui aveva fatto fuoco. La poverina era scappata ed era riuscita a rifugiarsi nell'abitazione, dove aveva dato l'allarme, chiamando più persone e chiedendo aiuto. Mentre Valentino, rinvenuto ai margini di una strada, aveva iniziato a pensare a ciò che aveva combinato, alla cazzata più grande della sua vita, con la quale ha rischiato di uccidere la mamma dei suoi figli.