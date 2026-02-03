Premio Strega: il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento La presentazione e selezione dei finalisti

Torna il 3 giugno prossimo l'affascinante atmosfera del Premio Strega 2026 a Benevento.

Sono il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, la presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Rossella Del Prete, infatti, ad annunciare che mercoledì 3 giugno la splendida cornice del Teatro Romano di Benevento ospiterà anche quest'anno la presentazione e selezione dei Finalisti all'LXXX edizione del Premio Strega.

L’evento è organizzato dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo.

Nato nel 1947, il Premio Strega compie quest'anno lo storico traguardo dell'80^ edizione, presentata questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta presso la sede di Roma della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.