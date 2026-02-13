Confindustria Benevento: il 19 febbraio l'assemblea pubblica Al Teatro Comunale l'incontro di insediamento della nuova squadra di presidenza

Nella splendida cornice del Teatro Comunale di Benevento, si terrà l’Assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di presidenza di Confindustria Benevento.

L’evento, programmato per il 19 febbraio alle ore 11.00 consentirà di ripercorrere le attività messe in campo negli ultimi anni e sarà l’occasione per esporre il programma alla base del mandato del neo Presidente eletto e della sua squadra.

Dopo l’Assemblea privata, prevista nella prima parte della mattinata, e riservata esclusivamente agli associati, i lavori si trasferiranno presso il Teatro Comunale dove è organizzato l’evento pubblico, moderato dalla giornalista Melania Petriello.

Sarà Clemente Mastella, a cui sono affidati i saluti, ad avviare la kermesse che entrerà nel vivo con la proiezione di un video che rappresenta il Contributo di Confindustria Benevento allo sviluppo del territorio.

L’introduzione è affidata a Oreste Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento a cui seguirà la Relazione del Presidente eletto.

La prima fase di lavori si concluderà con la presentazione del logo per i 100 anni di Confindustria Benevento.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Marinese, Vice Presidente di Confindustria con delega ai rapporti organizzativi.

Si ringraziano le aziende che hanno sostenuto l’Assemblea in qualità di sponsor: Mangimi Liverini Spa; Idnamic Italia Srl, Bella Molisana srl, Cloud Finance, Pinauto Group srl, Powerflex srl, Sungreen. Un ringraziamento speciale va a FiberCoop “partner per il sistema 2025-2028”.