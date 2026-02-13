"Territorio giallorosso", Dugenta sarà presente al Vigorito per Benevento-Latina

Il comune sannita parteciperà con entusiasmo all'iniziativa promossa dal club giallorosso

Benevento.  

Anche il comune di Dugenta sarà presente domani al match tra Benevento e Latina, nell'ambito dell'iniziativa "Territorio giallorosso". Un'opportunità colta al volo dal primo cittadino del comune sannita, come sottolineato dal sindaco Di Cerbo: "Bellissima iniziativa che abbiamo accolto con grande convinzione sin dal primo momento in cui ci è stata proposta. Abbiamo ritenuto fosse un’opportunità importante, non solo dal punto di vista sportivo ma anche come occasione di aggregazione e condivisione. Per questo motivo abbiamo esteso l’invito a tutti i giovani di Dugenta, che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il loro senso di appartenenza. Saremo presenti con grande entusiasmo sabato alla partita del Benevento contro il Latina, pronti a vivere insieme una giornata di sport e di festa. Questo appuntamento rappresenta anche un momento significativo di coinvolgimento e partecipazione alle iniziative che si svolgono sul piano provinciale, rafforzando il legame tra la nostra comunità e il territorio Salutiamo con soddisfazione questa stagione fortunata per il Benevento, che sta regalando emozioni e risultati importanti. Siamo orgogliosi di poter essere presenti: andremo allo stadio per sostenere e incoraggiare con calore la nostra squadra, certi che il nostro supporto potrà essere un ulteriore stimolo a dare il massimo in campo"

