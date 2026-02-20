Benevento "esempio" ad Andria per il progetto innovativo sulla sicurezza strade L'assessore Pasquariello ha preso parte a Muovere verso il futuro di City Vision 2026

L'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello, in rappresentanza del sindaco Mastella, ha preso parte stamane presso il Food Policy Hub ad Andria, al Tavolo di lavoro Muovere verso il futuro di City Vision 2026: "Lo scorso anno - ha affermato Pasquariello intervenendo al meeting in Puglia - agli Stati Generali CityVision di Padova, abbiamo raccontato l’avvio della collaborazione tra il Comune di Benevento e Easyvia. In quel momento presentavamo una scelta coraggiosa: adottare una tecnologia innovativa e unica nel suo genere per superare una gestione emergenziale delle manutenzioni stradali. Quella scelta non è rimasta una sperimentazione, ma è diventata metodo. Da diversi mesi il Comune utilizza in modo continuativo la piattaforma Easyvia. I sensori di Easyvia, installati sui mezzi della raccolta rifiuti di Asia Benevento, continuano a percorrere quotidianamente il territorio ed individuare criticità del manto stradale.

Ciò che è cambiato è il modo in cui quei dati vengono utilizzati all’interno della macchina amministrativa - non parliamo più solo di raccolta e analisi delle anomalie del manto stradale, ma anche di integrazione nei processi: l’ufficio manutenzione utilizza la piattaforma per programmare gli interventi di manutenzione stradale secondo priorità oggettive e stime economiche basate su dati reali.L’ufficio tecnico integra le informazioni nella pianificazione delle opere e nella valutazione dell’efficacia degli interventi. La Polizia Municipale può contare su una mappatura aggiornata delle criticità. Stiamo passando da una tecnologia adottata a una tecnologia assimilata. Questo èil vero significato di 'muovere verso il futuro'. E proprio per suggellare questo percorso, annuncio che la prossima tappa degli Stati Generali di CityVision, per la prima volta, si terrà a Benevento il 10 aprile 2026".

