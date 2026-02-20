Lavoratori consorzio di bacino: Errico "occorre intervento immediato" Il consigliere regionale Errico, che ha presentato un’interrogazione all’assessore Pecoraro

“La situazione dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino non è più sostenibile e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte della Regione Campania”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro per fare piena luce sulle gravi criticità retributive e contributive che interessano il personale del Consorzio. Da tempo, infatti, i dipendenti denunciano il mancato pagamento di più mensilità, una condizione che sta producendo pesanti ricadute sul piano economico e personale, alimentando un clima di incertezza e disagio diffuso. Una situazione che, secondo Errico, non può essere ulteriormente procrastinata, anche alla luce del ruolo strategico che il Consorzio Unico di Bacino svolge nel settore ambientale e nella gestione dei rifiuti, garantendo un servizio pubblico essenziale per i territori. “Oltre al grave problema del mancato pagamento delle retribuzioni, che rappresenta senza dubbio l’aspetto più impellente e non più rinviabile – sottolinea Errico – emergerebbero anche criticità di natura contributiva. Una situazione che potrebbe rendere necessaria una ricostituzione delle posizioni reddituali e contributive dei lavoratori, al fine di evitare conseguenze ancora più gravi, fino al rischio di compromettere il pensionamento di alcuni dipendenti”. Proprio la regolarità contributiva assume un rilievo decisivo, soprattutto per i lavoratori prossimi alla quiescenza, per i quali eventuali irregolarità potrebbero incidere negativamente sull’accesso al trattamento pensionistico. “È inaccettabile – aggiunge il consigliere regionale – che chi ha garantito per anni un servizio fondamentale alla collettività si trovi oggi nell’incertezza rispetto al proprio futuro previdenziale”. Errico chiede alla Giunta regionale di chiarire lo stato attuale dei pagamenti, le cause che hanno determinato i ritardi, le iniziative urgenti previste per la corresponsione delle mensilità arretrate e le misure da adottare per la regolarizzazione delle posizioni contributive, indicando anche tempi certi per la definitiva risoluzione della vertenza. “La tutela dei diritti dei lavoratori – conclude Errico – è un presupposto imprescindibile per garantire la continuità e l’efficienza di un servizio pubblico essenziale. La Regione Campania ha il dovere di intervenire con responsabilità e tempestività”