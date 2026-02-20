La determinazione del presidente: "Ci riprenderemo la serie A" Le parole del presidente alla vigilia del rush finale che può portare alla promozione

Ci sono parole che non hanno prezzo, che sono nutrimento dell'anima, che aprono il cuore alla speranza, fanno sognare e rendono l'attesa del futuro più suggestiva. Le ha pronunciate ancora una volta Oreste Vigorito ad una platea notabile all'Unione Industriali. Il contesto era generale, ma il patròn non ce l'ha fatta a non inserire nel discorso la sua creatura più amata, il Benevento Calcio. “Sono 20 anni che faccio il presidente.. l'allenatore.. l'ultimo anno mi hanno scritto “vattene”, ma io non me ne sono andato, perché io vado via solo quando ritornerò in serie A, perché quella categoria era mia, era nostra e ce la dovremo prendere un'altra volta”. Musica per le orecchie di chi ama la strega, ossigeno puro per chi vive quotidianamente di calcio.

Il prossimo 17 marzo il Benevento di Oreste Vigorito compirà 20 anni. Un traguardo storico che segnerà una delle presidenze più longeve e ricche di successi del panorama storico della strega alla soglia dei 100 anni. Le parole del presidente sono il modo migliore per stimolare ancora di più la passione dei tifosi in un momento che potrebbe essere concretamente quello della rinascita. La serie B è un traguardo concreto, che va perseguito con tutte le forze possibili. Undici tappe per una volata che appassiona ed emoziona, un duello punto a punto con un avversario di grande valore e tradizione, che rende ancora più stimolante il risultato da raggiungere.