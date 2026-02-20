Gaetano pestato brutalmente: 20enne ai domiciliari, altri 3 restano in carcere Benevento. Cassazione dispone nuovo giudizio del Riesame per Nicolo Palermo

Uno - Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo) - è già ai domiciliari dal 13 gennaio, gli alti tre continuano a restare in carcere. Compreso Nicolò Palermo, 20 anni (avvocati Francesco Altieri e Vittorio Fucci), per il quale la Cassazione ha annullato con rinvio dinanzi ad una diversa sezione del Riesame la decisione con la quale lo stesso Riesame, probabilmente con carenze sul versante delle motivazioni sulle esigenze cautelari, aveva confermato l'ordinanza del gip Maria Di Carlo nell'inchiesta del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri sul brutale pestaggio di cui era rimasto vittima a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre, Gaetano, il 17enne di Vitulano colpito con una mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra.

Una vicenda per la quale erano stati arrestati, oltre ai due giovani già ricordati, Donato D' Agostino (avvocato Luca Russo), 20 anni, di Benevento, Osvaldo Masone, 20 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario), anche loro di Benevento.

Per Gaetano, le cui condizioni sono poi migliorate ed ora è in una struttura riabilitativa, l'avvocato Antonio Leone.

