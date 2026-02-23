Via Rummo: ok ai parcheggi. Cantiere via entro l'anno Accolta le richieste dei commercianti: via il divieto di sosta

Un passo avanti per alleviare i disagi dei commercianti dell'area di via Gaetano Rummo “alle prese” con il cantiere del complesso ex Malies-ex Orsoline.

E' quanto rappresenta la revoca, su richiesta della ditta impegnata nei lavori, dell'ordinanza del 10 febbraio che aveva disposto il divieto di sosta lungo un tratto di via Rummo.

"La ditta - spiegano gli assessori Cappa (Traffico) e Pasquariello (Lavori pubblici) - ha assicurato che allo stato attuale le operazioni di carico e scarico possono avvenire senza interferenze significative con la viabilità ordinaria, pertanto abbiamo ritenuto giusto e opportuno assecondare le richieste dei commercianti della zona e procedere con la revoca dell'ordinanza".

“Il divieto di sosta – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello – si era reso necessario per i trasporti speciali per la copertura della piazza: per la quale dovrà essere montata una gru di notevoli dimensioni. In questi giorni ho avuto modo di incontrare alcuni dei commercianti e ho compreso che quei parcheggi erano per loro essenziali, di qui la mediazione con l'impresa e la revoca dell'ordinanza che non si rende più necessaria perché siamo riusciti a smontare una parte di cantiere su Via Rummo e quindi questi carichi speciali di grandi dimensioni potranno entrare nella piazza senza necessità di bloccare quei parcheggi che da oggi sono nuovamente fruibili, cercando così di venire incontro ai commercianti”.

Infine l'esponente della giunta Mastella conclude “C'è ancora qualche difficoltà per questi lavori, ma speriamo nel corso di quest'anno, di consegnare a Via Rummo e all'intera città, una nuova area con diverse funzioni, e il complesso ex Orsoline che ospiterà anche gli studenti di medicina”.