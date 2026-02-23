Rotaract Club Valle Telesina. QrCode presso le Chiese San Nicoal e SS Apostoli Valorizzare in maniera concreta e innovativa il patrimonio storico, artistico e ambientale

Ieri a Cusano Mutri, una delegazione composta dai membri del Rotaract Club Valle Telesina, dal Presidente onorario Rotaract Armando Lucci, dall’Amministrazione Comunale, della Biblioteca Girolamo Vitelli e dalla Parrocchia ha preso parte all’apposizione di due nuove targhe interattive con QR code presso la Chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo e la Chiesa di San Nicola.

Le targhe rappresentano nuovi punti di accesso digitale alla storia, all’arte e alla memoria del patrimonio locale, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di scansionare il QR code e consultare contenuti informativi dedicati ai monumenti e alle peculiarità del borgo.

L’iniziativa rientra nel progetto I.T.A.C.A. Itinerari Turistici Artistici Culturali e Ambientali, avviato nell’anno rotariano 2024/2025 su iniziativa di Armando Luci, Presidente del Rotary Club Valle Telesina.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare in maniera concreta e innovativa il patrimonio storico, artistico e ambientale della Valle Telesina e dell’intera provincia di Benevento, favorendo una fruizione più consapevole, interattiva e accessibile dei luoghi identitari del territorio.

Attraverso un sistema semplice ma efficace, I.T.A.C.A. intende supportare lo sviluppo turistico locale, creando una rete informativa diffusa nei borghi della Valle Telesina. Ogni targa installata diventa così uno strumento di promozione culturale e un invito alla scoperta, coniugando tradizione e tecnologia.

Il progetto prosegue oggi sotto l’egida della Presidente Rotaract Club Valle Telesina Chiara Filippelli, nel segno della continuità e della collaborazione tra generazioni rotariane e rotaractiane, e continuerà ad essere esteso anche agli altri comuni della Valle Telesina, rafforzando un percorso condiviso di valorizzazione territoriale.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Cusano Mutri, alla Biblioteca “Girolamo Vitelli”, alla Parrocchia con il parroco Don Domenico Ruggiano e a tutti coloro che, con disponibilità e spirito di servizio, hanno reso possibile la realizzazione di questa nuova tappa del progetto.

Il Rotaract Club Valle Telesina si conferma al fianco di ogni iniziativa volta alla promozione della cultura, della memoria e della crescita del territorio, nella convinzione che conoscere significhi valorizzare e che valorizzare significhi custodire.

