Michelino Rapuano eletto Presidente del circolo "La Lucerna 2" di Torrecuso Rinnovato il direttivo del sodalizio Acli

Si è svolto sabato scorso il congresso del Circolo Acli “La Lucerna 2” di Torrecuso, un appuntamento significativo per la vita associativa e per l’intera comunità locale. Nel ventiseiesimo anno dalla sua costituzione, il Circolo ha rinnovato il proprio impegno eleggendo all’unanimità Michelino Rapuano alla carica di Presidente per il quadriennio 2026–2030.

I lavori congressuali sono stati coordinati da Filiberto Parente, Consigliere Nazionale Acli e responsabile dello Sviluppo Associativo. Tra gli interventi istituzionali quelli del Sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, e di Maria Chiara Di Meo, ricercatrice in Qualità degli alimenti e Biologia animale presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, che hanno sottolineato il valore sociale e culturale dell’associazione per il territorio. La relazione congressuale del Presidente Rapuano, dal titolo “La forza resiliente delle zone interne, tra valori ed eccellenze del territorio nel Mezzogiorno d’Italia”, ha posto l’attenzione sul ruolo strategico delle aree interne, evidenziando come identità, tradizioni ed eccellenze locali possano rappresentare un motore di sviluppo sostenibile e coesione sociale.

“Ringrazio tutti i soci per la fiducia– ha dichiarato il Presidente Michelino Rapuano –. Questo incarico rappresenta per me un onore e una grande responsabilità. Continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo del nostro Circolo come punto di riferimento per la comunità, promuovendo iniziative culturali, sociali e formative capaci di valorizzare le eccellenze del territorio. Le zone interne hanno una forza resiliente straordinaria: sta a noi trasformarla in opportunità concreta di crescita e partecipazione. Sono certo che, grazie a una grande sinergia e a una collaborazione costante tra tutti i membri del direttivo, riusciremo a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, operando con spirito di squadra, responsabilità e visione condivisa per il bene dell’intera comunità”.

Il Circolo “La Lucerna 2” si conferma presidio sociale e culturale per Torrecuso e per l’intera area, luogo di incontro, solidarietà e partecipazione attiva. Il congresso ha rappresentato un’occasione per rilanciare anche il ruolo delle ACLI sul territorio, rafforzare la rete comunitaria e progettare nuove forme di impegno condiviso. La serata è stata impreziosita da un momento di grande emozione con la premiazione di due storiche socie, zia Liberata Donata, novant’anni, e zia Teresa Giorgio che fanno parte dei 10 soci onorari: un gesto semplice ma profondamente simbolico, che richiama il valore delle radici, della fedeltà associativa e di una comunità che cresce insieme nel tempo. Gli altri otto soci onorari sono: Angelino Iannella sindaco di Torrecuso, il parroco don Antonio Fragnito, gli ex sindaci di Torrecuso Domenico Mortaruolo, Giovanni Antonio Cutillo ed Erasmo Cutillo, Geppino Tolino fondatore di ‘Scoperte in Vigne’, Antonio Iesce amico dell’associazione e giornalista ed infine Saverio Rillo per l’attivismo che ha nei confronti della ‘Lucerna 2’. Questo congresso non è stato solo un passaggio formale, ma un abbraccio alla storia e uno slancio concreto verso il futuro.