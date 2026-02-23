Asia: oltre 5 tonnellate di rifiuti alla giornata di raccolta straordinaria Madaro: i numeri dimostrano che la cultura della differenziata sta crescendo

La giornata di raccolta straordinaria dei rifiuti elettrici, elettronici e altri recuperabili promossa da Asia, di concerto con il Comune di Benevento, che si è svolta ieri in piazza Cardinal Pacca ha registrato una significativa partecipazione dei cittadini e risultati importanti sul fronte della raccolta differenziata.

Nel corso della giornata sono stati raccolti: 14 kg di farmaci scaduti, 9 kg di pile esauste, 44 kg di vernici, 90 kg di toner, 40 kg di legno, 40 kg di ferro, 8 kg di olio minerale. Per quanto riguarda i Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), i quantitativi conferiti sono stati: 1.260 kg di tv e monitor, 4.420 kg di piccoli elettrodomestici ed elettronica, 4 kg di sorgenti luminose.

Complessivamente sono stati raccolti 5.684 kg di Raee, pari a oltre 5,6 tonnellate, a conferma della crescente attenzione dei cittadini verso il corretto conferimento dei rifiuti elettronici. L’iniziativa, che prevede anche altri appuntamenti, rappresenta un’azione concreta nell’ambito delle politiche di economia circolare e di sostenibilità ambientale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, Azienda e comunità.

“La risposta dei cittadini è un segnale chiaro di maturità ambientale e di fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti – dichiara Donato Madaro, amministratore unico di Asia – I numeri registrati, in particolare per i piccoli Raee, dimostrano che la cultura della raccolta differenziata sta crescendo. Continueremo a promuovere iniziative come questa per rendere il nostro territorio sempre più sostenibile e responsabile. Un sentito ringraziamento va ai cittadini che hanno partecipato con senso civico e responsabilità e, in modo particolare, agli operatori di Asia Benevento che, con professionalità e impegno, hanno garantito l’organizzazione e la gestione dell’intera giornata”.