Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale: memorandum sul voto Il 28 febbraio 2026 seggio aperto nella sede tecnica dell'Ente in Largo Carducci

Le Elezioni di rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento sono fissate per il 28 febbraio 2026: ai titolari del’Elettorato attivo, e cioè ai Consiglieri Comunali e ai Sindaci, è stato inviato unb Memorandum per illustrare le modalità del voto che d’altra parte, sono pubblicate nella Sezione “Elezioni Provinciali” della “home page” del portale della Provincia (www.provincia.benevento.it). Le informazioni prinicpali sono le seguenti: 1) Si vota in un unico seggio, come disposto dalla Circolare del Ministero degli interni n. 32/2014.

2) Il seggio è insediato presso la Sala “Angelo Mario Biscardi” sita al piano terra della Sede degli Uffici Amministrativi e Tecnici della Provincia in Largo Carducci, Rione Mellusi, di Benevento, di fronte alla Chiesa di San Gennaro, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 5.2.2026, di variazione di atto precedente. Sul portale della Provincia è pubblicata nella “home page” la mappa della città per raggiungere il Seggio, comprensiva delle Aree di parcheggio .

3) Le operazioni di voto si svolgono dalle 8.00 alle 20.00. A seguire lo scrutinio.

4) Gli Elettori dovranno presentarsi al Seggio muniti di ocumento valido di riconoscimento.

5) Al fine di agevolare le operazioni di voto, gli Elettori saranno indirizzati, con apposita cartellonistica, su tre File a seconda della Fascia demografica del Comune di appartenenza come segue: FILA N. 1: Elettori Comuni Fascia A - Colore Azzurro: Amorosi, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Circello, Colle Sannita, Dugenta, Durazzano, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino.

FILA N. 2: Elettori dei Comuni FASCIA A - Colore Azzurro: Ginestra degli Schiavoni, Melizzano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Giorgio la Molara, San

Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Nazzaro, Santa Croce del Sannio, ant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Tocco Caudio, Vitulano.

FILA N. 3 Elettori dei Comuni: - FASCIA B - Colore Arancione: Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Guardia Sanframondi, Limatola, Moiano, Morcone, Paduli, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Torrecuso.

FASCIA C – Colore Grigio: Airola, Apice, San Giorgio del Sannio, Telese Terme. FASCIA D – Colore Rosso: Montesarchio, Sant’Agata de’ Goti.

- FASCIA E – Colore Verde: Benevento.