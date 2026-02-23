Il regista Matteo Garrone per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Unisanni Martedì 3 marzo, alle 11:30, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento

L'Università degli Studi del Sannio martedì 3 marzo, alle 11:30, presso l’Auditorium Sant’Agostino, inaugura l’Anno Accademico 2025/2026.

La cerimonia rappresenta un momento centrale per la comunità accademica e si svolgerà nel segno dei diritti umani e della dignità della persona, a testimonianza dell’impegno dell’Ateneo nel promuovere una riflessione critica e attuale sui valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oggi messi in discussione in diversi contesti.

Ospite della cerimonia sarà Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di riconosciuto prestigio internazionale, che terrà la lectio inauguralis dal titolo Principio speranza: cinema e diritti umani.