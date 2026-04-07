Matera (FdI): "Complimenti al Benevento Calcio per il ritorno in Serie B" Un traguardo atteso frutto di impegno e sacrificio

“Il ritorno del Benevento Calcio in Serie B rappresenta una grande soddisfazione per l’intero territorio sannita e per tutti i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra con passione e attaccamento”.

Lo dichiara il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di FdI Sannio.

“Si tratta di un traguardo importante e atteso - continua - frutto di impegno, sacrificio e programmazione. A tutta la squadra, allo staff tecnico e alla società vanno i miei più sinceri complimenti per il risultato raggiunto. Un ringraziamento particolare - aggiunge - va al presidente Oreste Vigorito, che con dedizione ha continuato a credere nel progetto sportivo del Benevento.



Questa promozione - conclude - rappresenta un segnale positivo per il territorio, che attraverso lo sport continua a esprimere valori di identità, appartenenza e crescita”.