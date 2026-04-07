Benevento, venerdì mattina seduta a porte aperte: un appuntamento da non perdere La ripresa è prevista per giovedì pomeriggio, contro la Cavese si gioca lunedì 13 alle 20,30

Un meritato riposo per i “guerrieri” giallorossi reduci dall'impresa dell'Arechi. Hanno due giorni e mezzo di meritato riposo, riprenderanno la preparazione giovedì pomeriggio all'Imbriani alle 15.

Il giorno dopo, venerdì 10 aprile, è prevista la rituale seduta a porte aperte all'Imbriani: appuntamento da non perdere alle 11 del mattino, anche solo per un saluto fugace, alla squadra che è approdata trionfalmente in serie B.

Sabato e domenica si replica sempre di mattina, ma in una location diversa: direttamente allo stadio principale, il “Ciro Vigorito”. Domenica pomeriggio l'incombenza del ritiro prima del derby con la Cavese, la prima festa dopo l'aritmetica, contro una squadra che ha ancora l'esigenza di portarsi in salvo. Con gli aquilotti si gioca lunedì 13 aprile alle 20,30. in mattinata è prevista anche una seduta di rifinitura all'Imbriani.