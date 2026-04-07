Lutto a Benevento: è morto il dirigente comunale Alessandro Verdicchio Si è spento il professionista, figura di riferimento dell'amministrazione cittadina

Benevento in lutto per la scomparsa, a soli cinquantotto anni, di Alessandro Verdicchio, dirigente comunale stimato e figura di riferimento all’interno dell’amministrazione cittadina.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi, istituzioni e cittadini, che negli anni hanno avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane.



Alessandro Verdicchio ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno del Comune contribuendo in maniera significativa alla gestione e allo sviluppo di importanti attività amministrative.

Dal 2017 aveva ricoperto il ruolo di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Risorse Umane,(Ambito B1 – Servizi Sociali – Risorse Umane – Istruzione – Sport - Protocollo); Vice Segretario Generale; DPO; Presidente UPD del Comune di Benevento.

Cordoglio unanime dall'amministrazione per la terribile notizia.