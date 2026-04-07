Giovane manager di Benevento trovato senza vita in casa a Bruxelles Benevento. Il dramma

Lo hanno trovato senza vita in casa, a Bruxelles. E' qui che si è conclusa l'esistenza di un 29enne di Benevento, che lavorava come manager nel settore energetico.

Un dramma assurdo, l'allarme è scattato perchè il giovane non rispondeva alle telefonate. Un dato che ha inevitabilmente creato una comprensibile preoccupazione nei suoi familiari. Poi la scoperta del suo corpo nell'abitazione nella capitale belga, dove il 29enne risiedeva dopo aver girato il mondo.

La terribile notizia si è diffusa in città, i genitori sono partiti immediatamente alla volta di Bruxelles per l'ultimo saluto al figlio.