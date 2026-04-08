Prevenzione urologica con le Domeniche della Salute del Rotary di Benevento Il 12 aprile nei pressi della Prefettura lungo Corso Garibaldi dalle 9 alle 13

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla.

L’incontro con il dottore Castelluzzo sarà dedico alla prevenzione urologica, un ambito dove il tempo gioca un ruolo cruciale per il successo delle cure. Molte patologie, dai disturbi renali alle neoplasie della prostata o della vescica, non presentano sintomi nelle fasi iniziali, rendendo gli screening periodici l'unico vero strumento di difesa.

"Vi aspettiamo questa domenica per promuovere una cultura della prevenzione che superi tabù e ritrosie, offrendo informazioni preziose per una diagnosi tempestiva e accurata. Prendersi cura del proprio apparato urinario significa proteggere funzioni vitali e garantire una longevità in salute: non rimandare un controllo che può salvarti la vita.

L’iniziativa, aperta alla popolazione, si inserisce nel percorso di educazione sanitaria promosso dal Rotary Club di Benevento, volto a favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della prevenzione.

Prevenire oggi significa proteggere il proprio futuro.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle 9 alle 13.