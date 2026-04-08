Al via lavori ripristino strade provinciali: si parte dalla Benevento - Apice Il presidente Lombardi: interventi realizzati grazie accordi con Rfi impegnata per la Napoli - Bari

Sono cominciati oggi i lavori di ricostruzione e ripristino del manto stradale sulla provinciale n. 27 in territorio di Apice (vedi foto). Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, che ha espresso la sua soddisfazione per l’intervento che viene realizzato a cura di Fs Engineering per conto di Rete Ferroviaria Italiana.

I lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 27, infatti, fanno parte di un pacchetto di interventi a farsi anche sulle Strade provinciali n. 30, n. 31, n. 32, n. 33 e n. 34 attrarversanti i territori di Apice e di Sant’Arcangelo Trimonte anch’esse danneggiate nel corso degli ultimi mesi dai cantieri di lavoro per la realizzazione dell’Alta Velocità / Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari: il ripristino odierno costituisce dunque, ha sottolineato il Presidente Lombardi, il primo dei numerosi interventi che interessano oltre 130 Km. della rete stradale provinciale sanniti dai confini con la Provincia di Caserta a quelli della Provincia di Avellino coinvolti nella costruenda nuova linea ferroviaria nonché dalle opere nel territorio di Ponte e Casalduni per il potabilizzatore della Diga sul Tammaro.

Lombardi ha ricordato come "questa decisione fu assunta nel corso di un vertice convocato dal Prefetto di Benevento Moscarella dopo una serie di

incontri e sopralluoghi nei cantieri di lavoro della realizzanda linea ferroviaria a seguito delle numerose sollecitazioni formulate dallo stesso Lombardi i che aveva contestato le decisioni di Rete Ferroviaria Italiana in merito ai ristori concessi ai soli Comuni per danni causati dai cantieri alla sola viabilità comunale".