Sessantuno piante e marijuana custodita in vasetti, assolto un imprenditore Benevento. La sentenza per un 35enne di Montesarchio

Era accusato di detenzione e coltivazione di marijuana, è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto deciso dal giudice Grazia Maria Monaco, che ha disatteso la richiesta di condanna a 4 anni avanzata dalla Procura, per Stefano De Simone (avvocati Domenico Cozzolino e Luigi Bartolomeo Terzo), 35 anni, un imprenditore di Montesarchio.

L'imputazione gli era stata contestata dopo una perquisizione che i carabinieri della locale Compagnia avevano operato nell'ottobre 2020, quando avevano rinvenuto e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana custodita in vasetti di vetro e plastica, e 61 piante in fioritura della stessa 'roba', alte anche oltre un metro, per un peso complessivo di circa 14 chili. Di qui la denuncia e, poi, il processo che è terminato oggi con l'accoglimento delle conclusioni della difesa e l'assoluzione di De Simone.