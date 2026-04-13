Pnrr: il Comune fa il punti di progetti, focus sulla scuola Torre Questa mattina la riunione a Palazzo Mosti

Convocata dal sindaco Clemente Mastella e dal vicesindaco con delega al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro, si è svolta stamane una riunione, alla quale hanno preso parte gli assessori Carmen Coppola (Politiche sociali), Mario Pasquariello (Lavori pubblici) e Oberdan Picucci (Ambiente) e i dirigenti comunali, finalizzata ad esaminare lo stato d'avanzamento dei progetti del Pnrr. Nel corso del tavolo tecnico è stata effettuata un'analitica ricognizione di tutti i progetti attinenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono state analizzate le procedure, gli atti e le azioni amministrative necessarie per ottemperare al termine, perentorio, del 30 giugno per la chiusura degli interventi; altresì sono stati approfonditi gli aspetti tecnico-procedurali necessari ai fini della dimostrazione del raggiungimento di milestone e targets relativi ai singoli progetti. L'Amministrazione ha sollecitato i tecnici a produrre, nei mesi restanti e fino alla scadenza prescritta dalla Legge, il massimo sforzo per completare gli interventi. In particolare, è stato esaminato anche il progetto riguardante l'abbattimento e la ricostruzione della scuola Torre, la cui direzione tecnica è stata affidata a Invitalia e per il quale è stata e permane necessaria una costante interlocuzione con i progettisti (scelti dal Ministero dell’Istruzione) e con le ditte (vincitrici di una gara Invitalia): resta piena fiducia nel rispetto del cronoprogramma.