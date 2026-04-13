Lavoro nero nel Sannio: sospesa attività commerciale, sanzioni per 15mila euro

Ispezione dei finanzieri di Solopaca in un attività di Faicchio

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Benevento.  

Quattro lavoratori in nero e sanzioni per 15mila euro. E' il bilancio di un’ispezione condotta dai militari dai finanzieri di Solopaca che hanno sottoposto a verifica un’attività commerciale situata nel comune di Faicchio.
Gli accertamenti hanno portato alla luce una situazione irregolare: quattro dipendenti risultavano impiegati senza che fosse stata comunicata l’instaurazione del rapporto di lavoro. I lavoratori, di fatto “in nero”, erano privi delle tutele previste in ambito retributivo, previdenziale e assistenziale.

Ulteriori verifiche hanno evidenziato elementi di particolare rilevanza. Uno dei lavoratori irregolari apparteneva a un nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione, mentre un altro risultava invalido civile al 100%. Per questi casi, è scattata la segnalazione all’INPS di Benevento: da un lato per la revoca del beneficio economico, dall’altro per accertare la compatibilità tra lo stato di invalidità e l’attività lavorativa svolta.

Non solo lavoro nero. I finanzieri hanno inoltre rilevato che altri due dipendenti, sebbene regolarmente assunti, venivano retribuiti in contanti, in violazione della normativa che impone modalità tracciabili di pagamento come bonifico, carta o assegno.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, le Fiamme Gialle hanno richiesto e ottenuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il provvedimento è stato adottato poiché il numero dei lavoratori non regolarizzati superava il 10% della forza lavoro presente al momento del controllo. Contestualmente, sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di circa 15.000 euro.

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