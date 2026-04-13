Esplosione in una casa per una probabile fuga di gas: ferita 86enne Momenti di paura a San Giorgio del Sannio: vigili del fuoco e 118 in azione

Concitazione e paura questa mattina in via Ciriaco Bocchini a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, per l'esplosione registrata nell'abitazione di una pensionata.

A far scattare l'allarme sono stati i vicini quando hanno udito la deflagrazione provenire dall'appartamento della donna. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento che hanno immediatamente raggiunto la casa e soccorso la malcapitata che aveva riportato alcune ferite.

La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari dell'ambulanza del 118 intervenuta al pari dell'auto medica per prestare i primi soccorsi. L'86enne è stata poi trasferita in ospedale per le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l'appartamento ed avviato i rilievi per cercare di individuare cosa abbia provocato la deflagrazione che ha danneggiato la cucina.