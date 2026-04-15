Asia Benevento. Domenica giornata straordinaria per raccolta Rae In piazza San Modesto, al Rione Libertà possibile consegnare rifiuti elettrici, elettronici dalle 10

Si terrà domenica prossima 19 aprile, in piazza San Modesto al rione Libertà, un’altra giornata straordinaria di raccolta dedicata ai rifiuti elettrici ed elettronici. Come sempre, per venire incontro alle richieste dei cittadini, gli operatori dell’Asia accetteranno anche toner e cartucce stampanti, vernici, abbigliamento e tessili. I rifiuti potranno essere conferiti a partire dalle ore 10 e fino alle 13.