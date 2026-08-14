Manconi alla Casertana, ora è anche ufficiale Le due società hanno comunicato insieme la notizia della cessione dell'attaccante

Dopo i saluti e le parole al miele rivolte all'esperienza di Benevento, è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Jacopo Manconi passa in via definitiva alla Casertana, che sta facendo una campagna acquisti sontuosa (ha preso anche Caporale dal Cosenza). Manconi ha firmato un contratto triennale con la società di Terra di Lavoro e dopo i dieci gol segnati nelle file giallorosse lo scorso anno con tanto di promozione, è pronto a rpetersi all'ombra della Reggia. Lo attende come a Benevento la maglia numero dieci.

Ecco il comunicato del Benevento.

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Casertana FC per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jacopo Manconi. Il Club ringrazia Jacopo per il percorso condiviso e gli augura un futuro ricco di successi, sia personali che professionali”.