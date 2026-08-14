Il Benevento al Franchi giocherà per vincere: le scelte Probabile che Verdi inizi la partita come trequartista centrale

L'albero di Natale e quei 4-5 fuoriclasse che segnano la categoria. La Fiorentina ha rifatto la spesa senza badare al vil danaro dopo le paure dello scorso anno. Ma terrà ancora in panchina Franco Mastantuono, il talento argentino con passaporto italiano arrivato in prestito dal Real Madrid: il colpo più suggestivo del suo calcio mercato.

Fabio Grosso ha avvisato i suoi: nessuno sottovaluti il Benevento, perchè l'euforia della gente non può essere cancellata da un passo falso in avvio. Vuole vincere l'ex campione del mondo, per partire bene e per rispetto dei tanti tifosi della Viola che stasera affolleranno il Franchi nonostante sia la vigilia di Ferragosto.

Floro non cambia il disegno tattico. 4-2-3-1 secondo copione. Ha ancora il “buco” sulla fascia sinistra, dove avrà disponibile solo il giovane Giugliano. Gli mancherà anche l'altro enfant prodige, Battista, che s'è fermato per una piccola distorsione, così come dovrà fare a meno della duttilità di Romano, che rimarrà fermo per un paio di mesi.

Ha un Okereke in più, ma non gli chiederà cose bizzarre: “Giocherà dove piace di più a lui”. Ma lo farà a partita in corso, in avvio si comincia con la maggior parte della squadra che ha superato domenica il Ravenna.

Cambia il portiere: questa volta tocca a Vannucchi. Non è una bocciatura per Esposito, ma solo una scelta logica che viene dalla condizione psicofisica del portiere di Prato. Poi sembra difficile che almeno inizialmente ci siano grandi stravolgimenti. Il dubbio viene dal ruolo di trequartista centrale. Lì dove domenica ha giocato Talia. In attesa di Tumminello che sconta gli ultimi spiccioli di squalifica (gli toccherà star fuori anche contro il Modena alla prima di campionato) Floro potrebbe azzardare Simone Verdi, che non è ancora al meglio, ma è cresciuto tantissimo in questa settimana di preparazione con la squadra.

Insomma il gioco potrebbe valere la candela: la presenza del fantasista pavese potrebbe tenere a bada i difensori viola, che si dovrebbero preoccupare delle qualità balistiche dell'ex Bologna.

Non dovrebbero esserci altri movimenti, il Benevento aspetta ancora Cherubini per turare una falla sulla corsia di sinistra e spera di poter avere subito disponibili giocatori del calibro di Verdi e Okereke, in gado di fare la differenza. Non solo in B.