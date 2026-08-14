Benevento Città Spettacolo: Salemme e Siani a piazza Cardinal Pacca Gli spettacoli non si terranno più al Teatro Romano: dal 17 agosto nuovi biglietti in vendita

L’organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” comunica che gli spettacoli di Vincenzo Salemme ed Alessandro Siani si terranno in PIAZZA CARDINAL PACCA e non più al Teatro Romano con date ed orari invariati:

•? ?Vincenzo Salemme in “…. E fuori nevica!”: 26 agosto (ore 21:00) - Piazza Cardinal Pacca; ? Alessandro Siani in “Fake News”: 30 agosto (ore 21:00) - Piazza Cardinal Pacca.

Si informa il pubblico che restano validi i biglietti precedentemente acquistati e dunque già Sold-Out per i primi due settori e che saranno disponibili alla vendita solo una residua parte di biglietti per un nuovo settore aggiuntivo - SETTORE 3 Numerato.

INFO PER I POSSESSORI DEI BIGLIETTI:

Non saranno messi in vendita biglietti per i primi due settori già Sold-Out. I posti in Platea Numerata avranno medesime posizioni e numerazioni - PLATEA Numerata (BIGLIETTI ROSSI). I biglietti acquistati per la “Gradinata” saranno assegnati al settore - POLTRONISSIMA POSTO UNICO NON NUMERATO.

INFO DISPONIBILITA’ NUOVI BIGLIETTI:

Da lunedì 17 agosto (ore 17:00) saranno disponibili all’acquisto i biglietti per il nuovo “SETTORE 3 NUMERATO”.

I nuovi biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Festival All Net Service, in tutti i punti vendita I-Ticket e online sul portale i-ticket.it. A partire dal 20 agosto sarà attivo anche l’Infopoint Città Spettacolo, presso il Teatro Comunale V. Emmanuele.