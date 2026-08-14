Coppa Italia / Diretta Fiorentina-Benevento 2-0, fine primo tempo LIVE Segui la testuale del match del Franchi valido per i trentaduesimi

Al Franchi si giocano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento. La formazione giallorossa arriva a questo incontro dopo aver eliminato il Ravenna nel match di domenica scorsa, vinto col punteggio di 5-3. Per i viola è l'esordio in panchina di Grosso. In palio c'è l'accesso ai sedicesimi, contro una tra Pisa ed Empoli.

49' - Termina il primo tempo: Fiorentina-Benevento 2-0

46' - Tre minuti di recupero

45' - Palla di Kean per Gudmunddson che calcia di prima intenzione, ma la palla va alta

38' - Insidiosissimo sinistro di Lamesta: De Gea respinge

37' - Lancio della retrovie per Ndour che va alla conclusione: respinge Vannucchi

35' - Nonostante la buona prestazione, il Benevento viene punito dalla qualità della Fiorentina: cross di Joao Maria, ci arriva Kean che insacca

28' - Riprende il gioco

26' - Cooling break

22' - Forte conclusione di Joao Mario che colpisce la traversa dopo una leggera deviazione di Vannucchi

21' - Punizione di Lamesta sul primo palo, respinge De Gea

20' - Il Benevento alza il baricentro

17' - Punizione di Lamesta dalla trequarti che attraversa pericolosamente l'area della Fiorentina

9' - Sinistro di Brescianini che si spegne sul fondo

5' - Bella palla di Beruatto in profondità per Salvemini che tocca la sfera, ma viene murato da Ranieri: calcio d'angolo

2' - Fiorentina in vantaggio. Errore di Prisco che favorisce Atta, il calciatore viola crossa al centro per Gudmundsson che di testa non lascia scampo a Vannucchi

1' - Inizia Fiorentina-Benevento

21:18 - Squadre in campo: si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Livio Berruti

Fiorentina-Benevento 2-0, il tabellino

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Ranieri, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmdunsson; Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Viery, Oulai, Croci, Kospo, Mazzeo, Fabbian. All.: Grosso

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola; Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. A disp.: Esposito, Sylla, Siatounis, Dalle Mura, Saio, Kouan, Okereke, Gaspar, Mignani, Pierozzi, Verdi. All.: Floro Flores

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Passeri e Lauri. Quarto ufficiale: Silvestri. VAR e AVAR: Di Paolo e Pezzuto

Marcatore: 2'pt Gudmundsson, 35'pt Kean

Note: Minuti di recupero 3'pt