Castelvenere: tutto pronto per l’asta di beneficenza di domani per una 12enne Il Comune con il sindaco Di Santo in campo per la giovane di Guardia Sanframondi

E’ tutto pronto a Castelvenere per l’asta di beneficenza dedicata alla raccolta di fondi per dare una speranza per una ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica, che deve sottoporsi in Messico a un trattamento specialistico intensivo per migliorare la sua qualità di vita.

Domani, a partire dalle ore 19, porte aperte in palestra comunale per partecipare alle battute dell’asta per acquistare gli oltre 50 premi donati ai promotori dell’iniziativa che gode del patrocinio del Comune ed è organizzata dall’associazione Aps “San Tommaso”, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio.

“Mi auguro che saremo in tanti – commenta il sindaco Alessandro Di Santo – non solo per incrementare la raccolta fondi ma anche perché sarà un momento di inclusione e di socializzazione per la comunità”.

“La speranza – aggiunge poi Giuliana Ricciardi dell’associazione San Tommaso – è quella di poter contribuire a realizzare una speranza per Filena e per i suoi genitori che saranno presenti all’iniziativa”.

La serata sarà arricchita da momenti musicali, degustazioni e cabaret. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 347 7443359 / 349 4702002.