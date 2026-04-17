Lipu: A Benevento c’è bisogno di più attenzione per la biodiversità urbana "A causa della potatura primaverile degli alberi al viale Mellusi, allontanati numerosi uccelli"

A seguito della potatura degli alberi lungo viale Mellusi che è stata effettuata nei primi 10 giorni di aprile, quindi nella stagione primaverile con la nidificazione degli uccelli selvatici già in atto, la Lipu - a lavori in corso - ha scritto una nota all’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento, il dott. Oberdan Picucci, e al dirigente del Settore Ambiente del Comune, l’ing. Maurizio Perlingieri, ricordando che: "L’art. 3 della legge n.157/1992 riferisce che è vietata in tutto il territorio nazionale il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Il Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” all’art. 9 richiama il “Rispetto della fauna” specificando che “le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo: (…); interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);”. Nell’art. 11 “Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo” del succitato Decreto Ministeriale con le indicazioni dei CAM si esplicita “Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodo che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.”

Per questi motivi la Lipu beneventana ha chiesto "di sospendere nell’immediato le operazioni di potatura degli alberi di ligustro lungo il viale Mellusi, limitandosi solo ad eventuali rami secchi o alberi seccati che potrebbero effettivamente creare problemi all’incolumità delle persone, posticipando questo intervento dopo la metà di settembre 2026. Nella stessa maniera si è chiesto di posticipare altri lavori di questo tipo eventualmente programmati nella città di Benevento nella presente primavera, fatto salvo - sempre dopo opportuni sopralluoghi effettuati da tecnici titolati ed esperti - gli eventuali interventi puntuali tesi alla sicurezza dei cittadini".

Purtroppo, scrivono ancora dalla Lipu "la richiesta di sospendere e posticipare i lavori di potatura degli alberi del viale Mellusi in autunno non è stata accolta dal Comune di Benevento e così tanti uccelli passeriformi, come cardellini, capinere, verdoni, verzellini, ecc., che si vedevano frequentare gli alberi di ligustro presenti lungo i due lati del viale Mellusi, sono stati allontanati a scapito della biodiversità. Un aspetto da non sottovalutare perché un buon grado di biodiversità determina, anche in ambito urbano, un equilibrio tra le specie viventi che vivono in città tale da migliorare la qualità della vita delle persone. Ad esempio la presenza degli uccelli di piccole dimensioni, come quelli passeriformi, aiuta sicuramente a mantenere contenute le popolazioni di insetti e invertebrati in genere. Per non parlare delle specie vegetali che sicuramente depurano l’aria e ci danno ossigeno grazie al processo della fotosintesi clorofilliana. A questo proposito l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - afferma che c’è una stretta relazione tra inquinamento atmosferico e patologie gravi, quali quelle cardio e cerebro-vascolari e polmonari, quindi si specifica che la vegetazione in città migliora il microclima e la qualità dell’aria e che tutto ciò agisce anche sul benessere psicofisico del cittadino.

Altri interventi di potatura in varie parti della città di Benevento sono stati realizzati nell’autunno-inverno 2025-2026, e questa è una buona cosa, come la Lipu beneventana ha affermato nella missiva inviata al Comune, ma perché questi interventi al viale Mellusi sono stati fatti ad aprile? Il fatto che i ligustri siano piante sempre verdi non giustifica l’intervento a primavera perché va considerato anche l’aspetto faunistico e quello di ombreggiamento che per diverse decine di alberi è compromesso con questa potatura tardiva, soprattutto per quelle piante che hanno subito un intervento di capitozzatura o “potatura ristrutturante”, come lo si vuole chiamare, che però non cambia la sostanza dell’intervento e soprattutto il periodo.

Infine, per quanto riguarda la gestione del verde urbano, la Lipu auspica che si crei un rapporto di collaborazione costante e veramente costruttivo con il Settore Ambiente del Comune di Benevento".